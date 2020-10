Rome Videogame Lab: a novembre parte una 4 giorni di educazione e divulgazione ludica

Dal 4 al 7 novembre 2020 si terrà in forma virtuale il Rome Videogame Lab, una 4 giorni di educazione, sensibilizzazione e divulgazione videoludica promossa dall'Istituto Luce Cinecittà, Q Academy e IIDEA e che si avvale del sostegno del Mibact, della Regione Lazio, del Comune di Roma, della collaborazione del CNR e di altri enti e istituzioni pubbliche e private.

L'evento, che si svolge negli studi di Cinecittà, è nato con lo scopo di fare conoscere non solo il lato ludico e commerciale dei videogiochi, ma anche il loro utilizzo per l'apprendimento in diversi campi: sanità, divulgazione scientifica, educazione, patrimonio culturale e altro ancora.

Una particolare attenzione verrà dedicata all'ambiente e ai cambiamenti climatici. E i videogiochi? Alcuni saranno lanciati in esclusiva e saranno esplorati come uno strumento per far crescere le conoscenze e per raggiungere pubblici nuovi, con grande rigore scientifico ma anche con grande capacità di comunicare, di appassionare e di divertire in maniera mai banale.

La direttrice editoriale di Rome Videogame Lab è Giovanna Marinelli, presidente di Q Academy, esperta in management culturale con esperienze direttive in strutture culturali pubbliche e private e nella gestione d grandi eventi.

Project manager è Francesca Sereno, responsabile organizzativo di Q Academy. Socia fondatrice della Fondazione Fitzcarraldo di Torino, dove ha maturato esperienza in piani di sviluppo di progetti culturali, è stata editorialista del Giornale delle Fondazioni.

Orsola Damiani è la graphic designer di Rome Videogame Lab. La sua esperienza spazia da festival, mostre d'arte, spettacoli, eventi. Come illustratrice pubblica libri per ragazzi, progetta e crea illustrazioni per la didattica nei musei, per magazine on line, per etichette di vini.

A questo indirizzo potrete dare un'occhiata al ricco programma di panel e approfondimenti che dal 4 al 7 novembre terranno banco durante il Rome Videogame Lab.

A seguito del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020, apprendendo della nuova sospensione delle uscite didattiche, RomeVideoGameLab permetterà a chi lo volesse come scuole o privati cittadini di partecipare alle attività completamente da remoto attraverso una piattaforma dedicata con un efficiente sistema di streaming/webinar.

Per prenotare la partecipazione online, le scuole interessate sono invitate a scrivere a didattica@romevideogamelab.it, mentre gli eventi saranno seguibili in streaming anche da casa in tutta sicurezza.