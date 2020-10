Xbox Series X e S: ecco la guida ufficiale alla nuova generazione di Microsoft

Micosoft ha pubblicato una video guida ufficiale per introdurre i giocatori all'esperienza next-gen di Xbox Series X e Series S. Si tratta di un video di più di quattordici minuti in cui vengono spiegate le novità delle due nuove console con esempi concreti.

Ad esempio è stato svelato com'è stato possibile aumentare il dettaglio di Gears 5 su Xbox Series X, rispetto a quanto visto su Xbox One e One X: è stata usata come base la versione PC, nel senso che sono state prese le texture dei settaggi Ultra, decisamente più grosse di quelle delle versioni console.

Viene poi mostrata di nuovo la dashboard con le sue varie funzioni, come il quick resume, quindi vengono mostrati altri titoli, come Dirt 5. Si parla anche di altre novità come lo smart delivery, dell'integrazione con la nuova applicazione per smartphone, delle schede di espansione e della facilità con cui possono essere installate e del modo in cui è stata concepita l'intera esperienza Xbox Series X e Series S.

Se avete ancora dei dubbi sulle nuove console di Micrsoft, vi consigliamo di guardare il filmato per toglierveli tutti. Lo trovate in testa alla notizia.