Xbox Game Pass novembre 2020 e fine ottobre, i nuovi giochi gratis in arrivo per gli abbonati

Xbox Game Pass sta per accogliere la bellezza di 14 nuovi giochi gratis nel proprio catalogo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020, ovviamente "gratis per gli abbonati", secondo la definizione che ci piace tanto ma che rende più o meno l'idea.

La quantità di titoli è davvero notevole ma bisogna anche considerare che l'annuncio per il momento copre circa tre settimane, dunque si tratta di un arco di tempo piuttosto lungo rispetto alla normale tempistica utilizzata dalla comunicazione su Xbox Game Pass. Questo potrebbe anche presagire qualche altra novità da comunicare più precisamente in seguito: il 10 novembre, come sappiamo, usciranno Xbox Series X e Series S, dunque è possibile che per tale giorno siano previste altre novità, dunque prendete questa lista ancora come molto parziale per quanto riguarda la prima metà del mese di novembre.

C'è peraltro da considerare che sempre nel giorno di lancio della next gen arriverà anche l'integrazione con EA Play, che porterà un altro catalogo di giochi integrati in quello di Xbox Game Pass Ultimate, dunque si prospetta una vera e propria cornucopia di contenuti nei prossimi giorni per gli abbonati.

Vediamo dunque quali giochi sono in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass tra fine ottobre e inizio di novembre 2020, tra i quali ci sono anche i classici LucasArts/Double Fine di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi: