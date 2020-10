Day of the Tentacle, Grim Fandango e Full Throttle a ottobre su Xbox Game Pass

Day of the Tentacle, Grim Fandango e Full Throttle hanno finalmente una data di uscita precisa su Xbox One e, cosa particolarmente positiva, usciranno su Xbox Game Pass per console e PC il 29 ottobre 2020.

A svelarlo è lo stesso Tim Schafer, che con il suo team Double Fine sono ormai parte integrante degli Xbox Games Studios, durante l'ultima puntata del podcast di Larry "Major Nelson" Hryb in cui il game designer partecipa a un'intervista che rievoca le vecchie glorie dell'epoca LucasArts che ha contribuito a creare.

Sapevamo già che i tre giochi in questione erano in uscita su Xbox One nel 2020 ma abbiamo ora finalmente una data precisa e soprattutto la conferma che verranno lanciati direttamente all'interno di Xbox Game Pass nello stesso giorno alla fine di ottobre, disponibili sia su Xbox One che su PC.

Si tratta di giochi che non hanno veramente bisogno di presentazioni, essendo sostanzialmente tra i maggiori esponenti storici del genere delle avventure grafiche punta e clicca, tra le ultime glorie dell'etichetta LucasArts prima della successiva crisi.

Day of the Tentacle Remastered è la versione rimasterizzata del seguito ufficiale di Maniac Mansion, ovvero uno dei giochi che hanno contribuito a costruire il genere stesso, sfruttando la celebre interfaccia SCUMM con i verbi da selezionare per effettuare le azioni. Il titolo riprende personaggi e ambientazioni dell'originale ma ci aggiunge viaggi nel tempo, follie varie e una grafica fortemente caricaturale.

Grim Fandango Remastered è una delle migliori avventure grafiche in assoluto, forse il massimo esponente dell'ultima fase della "golden age": si tratta di un'affascinante storia ambientata in un aldilà che si basa sul folklore messicano e che parla di vita, morte e riscatto sociale e personale nella rivalsa di Manny Calavera, agente di viaggi post-mortem.

Infine, Full Throttle Remastered riprende lo stile classico in 2D delle produzioni Lucas mettendo in scena, in maniera alquanto inedita, le avventure on the road di un biker alle prese con eventi alquanto fuori dall'ordinario. Inutile dire che consigliamo caldamente il download di tutti e tre i giochi in questione su Xbox One o PC Windows 10.