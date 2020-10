Genshin Impact: dove trovare tutti i Geoculus, un video mostra le posizioni

Genshin Impact ha da subito attirato l'attenzione di milioni e milioni di giocatori: è in tutto e per tutto un videogioco tripla A, ma gratuito; i suoi guadagnati provengono dalle meccaniche gacha, tutto sommato sopportabili. In questo rapido articolo vi spiegheremo cosa sono i Geoculus e come trovarli tutti quanti.



Certo, se siete arrivati a conosce i Geoculus vuol dire che avrete già completato buona parte della narrazione principale di Genshin Impact, sconfiggendo Stormterror. Di conseguenza conoscerete anche l'esistenza degli Anemoculus, che fino a questo momento rappresentavano il principale collezionabile da tenere d'occhio. Esattamente come questi ultimi, i Geoculus rappresentano la nuova varietà di energia Geo, con cui riattivare e potenziare le statue della seconda regione di gioco.



Vi sono tantissimi Geoculus in Genshin Impact, anche più degli Anemoculus: il video qui di seguito riportato vi mostrerà tutte le posizioni attualmente note, così che possiate recarvi sul posto e raccoglierli. Di tanto in tanto potrebbero esservi dei piccoli minigiochi da completare o dei "segreti" legati al loro ottenimento: anche questo materiale vi sarà noto col filmato qui di seguito riportato. E ricordate che la nostra recensione di Genshin Impact è già disponibile per la lettura.