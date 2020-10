PS5: come funziona la registrazione della chat vocale per riportare scorrettezze

PS5 consente la registrazione della chat vocale che si ha con altri giocatori per segnalare eventuali scorrettezze da parte degli utenti attraverso un sistema integrato nella console il cui funzionamento viene ulteriormente spiegato in queste ore da un messaggio ufficiale.

Catherine Jensen, VP della divisione Global Consumer Experience di Sony Interactive Entertainment, è intervenuta sul blog ufficiale di PlayStation per spiegare più precisamente il funzionamento di questo nuovo sistema, il cui obiettivo è "favorire un'esperienza divertente e positiva mentre si gioca online con amici e altri utenti", cosa indubbiamente positiva anche se non facile da gestire.

L'unico scopo della registrazione vocale presente nel software di sistema di PS5 è di aiutare gli utenti a riportare i comportamenti inappropriati di altri giocatori, incluse azioni che violano il codice di condotta della community. Sony ribadisce che questa funzione non monitorerà attivamente né ascolterà alcuna conversazione, essendo riservata unicamente per riportare gli abusi e le offese online.

Abbiamo visto comparire la funzione che consente di registrare le chat vocali e riportare le scorrettezze già con il recentemente aggiornamento 8.00 di PS4, ora abbiamo un'idea un po' più precisa di come sia destinato a funzionare su PS5, in base alla descrizione della Jensen:

"Quando PS5 sarà disponibile, se un giocatore dovrà effettuare un report su una molestia, potranno includere una registrazione su clip della chat vocale che può raggiungere i 40 secondi di durata: 20 secondi della parte principale della conversazione, più 10 secondi aggiuntivi prima e dopo la selezione scelta. Solo gli ultimi cinque minuti di una chat vocale saranno disponibili per un giocatore da utilizzare per questa funzione di reclamo"

Questi report vengono inviati direttamente attraverso PS5 al nostro team dedicato alla Consumer Experience per la moderazione, che ascolterà la registrazione e prenderà le decisioni necessarie. Alcuni reclami non saranno considerati validi e il nostro team userà anche questi casi come opportunità per fornire guida e istruzioni sull'uso del sistema e sul comportamento da adottare".

Ne consegue che PS5 abbia un sistema che prevede costantemente la registrazione delle chat vocale, di cui vengono conservati in memoria gli ultimi cinque minuti, che possono essere elaborati dagli utenti estraendo i frammenti considerati determinanti ed inviati direttamente, attraverso l'interfaccia di PS5, al team dedicato alla moderazione. Questo sistema è pervasivo e non può essere evitato, come riferisce anche Sony: "Non ci sarà un'opzione per evitare la registrazione della chat vocale, perché vogliamo che tutti gli utenti si sentano al sicuro giocando con altri online, non solo con quelli che abilitano la funzione".