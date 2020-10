Nintendo Switch è ancora la console più venduta in USA a settembre 2020

Nintendo Switch risulta essere ancora la console più venduta in USA a settembre 2020, in base ai dati pubblicati in queste ore dal gruppo di analisi di mercato NPD, sia per quanto riguarda i ricavi che per quantità di console.

Nintendo Switch prosegue nel suo percorso di grande successo anche in USA, dove è risultata la console più venduta anche ad agosto, con tanto di record storico, nonché a giugno 2020, risultati che vanno ad aggiungersi al vero e proprio dominio registrato finora in Giappone.

Ottimi numeri in generale per tutto il settore videoludico a settembre 2020 in USA, che fa registrare un incremento anche nell'ambito delle vendite relative all'hardware da gioco, con il segmento che raggiunge i 277 milioni di dollari aumentando del 15% quanto fatto a settembre 2019, incremento che si riflette anche nell'andamento generale dell'anno 2020 rispetto al 2019.

Nonostante Marvel's Avengers sia risultato essere il gioco più venduto a settembre 2020, non presente sulla console Nintendo, Nintendo Switch è saldamente la console più venduta nel mese scorso in USA, con Super Mario Bros. a rappresentare il gioco più venduto per la console in questione, seguito dal solito Animal Crossing: New Horizons in seconda posizione.