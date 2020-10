Mario Kart Live: Home Circuit è disponibile, ecco il trailer di lancio

Mario Kart Live: Home Circuit è disponibile ufficialmente da oggi sul mercato, con il trailer di lancio a certificare l'uscita ufficiale del particolare gioco per Nintendo Switch che fonde la realtà con il videogioco.

Il trailer di lancio di Mario Kart Live: Home Circuit sintetizza, in un minuto e mezzo, le caratteristiche principali del nuovo gioco per Nintendo Switch, che mette in scena le corse classiche di Mario nel proprio salotto di casa, o comunque ovunque vogliamo posizionarlo.

La caratteristica principale del gioco è infatti l'utilizzo di macchine radiocomandate a tema che mettono in scena le corse direttamente nella realtà: dotate di videocamera, queste trasmettono quello che viene inquadrato direttamente sullo schermo di Nintendo Switch, con quest'ultimo che diventa anche il telecomando delle macchine in questione, di fatto mettendo in scena una cosa di Mario Kart direttamente ambientata nella realtà.

Come abbiamo visto nella recensione di Mario Kart Live: Home Circuit, l'effetto finale è qualcosa di veramente entusiasmante sulle prime, anche se presenta ancora degli evidenti limiti in termini di varietà di situazioni e circuiti su cui gareggiare. In ogni caso, si appresta ad essere probabilmente un gioco molto ambito per il periodo natalizio, fondendo in questo modo il giocattolo con il videogioco.