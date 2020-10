Cyberpunk 2077: un fumetto digitale sarà regalato a chi comprerà il gioco su GOG

CD Projekt RED ha annunciato che tutti coloro che acquisteranno Cyberpunk 2077 su GOG otterranno un esclusivo fumetto digitale di 50 pagine incentrato su Tasha e Mirek. Questo fumetto, è stato scritto dal narrative manager di CD Projekt RED Bartosz Sztybor e disegnato da Filipe Andrade e dal disegnatore italiano Alessio Fioriniello.

Per chi non conoscesse Fioriniello, questo è il suo profilo Instagram.

I protagonisti del fumetto sono due Scavengers che vivono a Night City. Rubano cyberware e spendono soldi per feste e braindance. Tasha è rumorosa, ha bisogno di respirare continui cambiamenti intorno a lei per essere felice e vuole diventare il gangster più famoso della città. Mirek è quello calmo, gli piace quello che ha e non ha bisogno di molto di più, ma sa che Night City uccide chiunque si accontenta.

Un giorno Mirek trova una braindance con una famiglia felice e vede una possibilità per se stesso. Il problema è che il sogno di Mirek non coincide con il sogno di Tasha di diventare una famosa gangster. Come andrà a finire?

Il fumetto digitale sarà pubblicato il 19 novembre in concomitanza con l'uscita di Cyberpunk per PC e console. Questo albo sarà dato in regalo, però, solo a coloro che compreranno il gioco su GOG. Non importa che lo prenotiate o lo compriate in seguito, basta farlo su Good Old Games. Comprando Cyberpunk 2077 nel negozio di CD Projekt si otterrà anche la colonna sonora ufficiale, un artbook (sempre digitale) e altre cose.

Tutto questo è possibile per un semplice motivo: CD Projekt RED ci ricorda che tutti i soldi spesi su GOG per Cyberpunk 2077 finiscono direttamente nelle tasche dello studio polacco.

