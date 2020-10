NBA 2K21: un trailer presenta La mia SQUADRA: Next is Now!

Col termine ufficiale della Stagione 2019-20 e la vittoria dei Los Angeles Lakers di LeBron James, anche in NBA 2K21 la nuova stagione sta per iniziare. Nelle prossime settimane si stabiliranno le date di inizio del nuovo campionato, i roster e verranno distribuiti i giovani più promettenti attraverso il draft. Per adattarsi al meglio a questa situazione straordinaria, 2K Games ha deciso di rinnovare la modalità La mia SQUADRA con una Stagione 2 ricca di novità. Il trailer PS5 e Xbox Series X e S illustra nella maniera più spettacolare tutte le novità.

Ecco tutte le novità come raccontate dal team di 2K Sports:

Ma cos'è Next is Now? Stiamo utilizzando la seconda Stagione de La mia SQUADRA per mettere al centro dell'attenzione l'offseason e le giovani promesse dell'NBA. Il primo premio, disponibile al livello 40, è l'ex prima scelta Blake Griffin Diamante Rosa! Chi ha visto di cosa è capace Stephen Curry della Stagione 1 non avrà sicuramente dubbi sulla bontà di Griffin. Fidatevi: queste due carte resteranno una spanna sopra le altre anche sulla next-gen.

Ma cosa potete aspettarvi VOI da La mia SQUADRA Stagione 2: Next is Now?

La mia SQUADRA Stagione 2 è arrivata con nuove sfide, più ricompense e un nuovo modo di giocare 3v3.

SFIDE TRIPLICE MINACCIA

È arrivato un nuovo modo per giocare 3v3 ne La mia SQUADRA, con le sfide Triplice minaccia! Questa nuova modalità per giocatore singolo porterà Triplice minaccia nel mondo in continua evoluzione delle sfide offerte da La mia SQUADRA. Affronta alcuni tra i migliori terzetti di sempre con i giocatori della tua collezione, prova diverse condizioni di vittoria multiple, adatta il tuo terzetto alle regole delle sfide e ottieni ricompense utilizzabili per migliorare la tua formazione in tutte le modalità de La mia SQUADRA!

Per iniziare la Stagione 2, troverete una serie Spotlight di 10 partite sfida Triplice minaccia contro quasi tutte le ricompense di questa Stagione. Parleremo più avanti di questi giocatori!

Le sfide Triplice minaccia saranno un caposaldo delle nostre sfide Spotlight, disponibili in giorni diversi della settimana durante la Stagione 2. Completando tutte queste sfide otterrete un giocatore al debutto ne La mia SQUADRA, Rafer Alston Diamante! Chi meglio di "Skip to My Lou" in persona?

VINCI IL WEEKEND

La Stagione 1 ci ha fatto provare per la prima volta La mia SQUADRA Limited. Le formazioni che abbiamo visto in campo ogni weekend si adattavano in maniera creativa a ogni nuova limitazione. Non vediamo l'ora di scoprire cosa escogiterete man mano che le vostre collezioni La mia SQUADRA si amplieranno. Dato che il primo premio stagionale di Limited è ottenibile solo con 6 anelli, dovrete giocare sempre a livelli HOF per non perderne neanche uno.

Abbiamo ascoltato il vostro feedback e nella Stagione 2 gli anelli ispirati ai Lakers, che in Limited erano più rari, saranno più facili da ottenere. Dopo aver ottenuto l'anello sarà meglio continuare a giocare, visto che aggiungeremo altre fantastiche ricompense con cui migliorare la vostra formazione ogni weekend.

Oltre a Limited, ogni weekend saranno disponibili i nuovi gruppi Agenda "Vinci il weekend", la vostra occasione per ottenere più PE nel weekend in tutte le modalità La mia SQUADRA. Giocando ogni weekend otterrete un pacchetto premio gratis delle ultime uscite!

PIÙ AGENDE, PIÙ RICOMPENSE

Nella Stagione 1 avevamo la postseason NBA a ispirare le Agende Momenti, ma sembra che ci sarà da attendere qualche altro mese per il loro ritorno. Per fortuna, all'inizio della stagione i giovani della lega hanno fatto registrare statistiche impressionanti che potrete ricreare ne La mia SQUADRA per ottenere altri preziosi PE!

Le Agende Proprietario originale che avete trovato nella Stagione 1 torneranno come Agende PE bonus nei gruppi Agenda della Stagione 2. In pratica, anche se non siete il proprietario originale di una particolare carta potrete aspirare senza problemi a quella carta Blake Griffin del livello 40.

Come detto nel blog di presentazione de La mia SQUADRA, una nuova Stagione porta nuove ricompense. Entro la fine della Stagione verranno aggiunte oltre 40 nuove carte ricompensa, abbastanza per comporre tre intere formazioni! 12 nuovi giocatori per il Mercato ricompense, tre nuovi Exchange e una carta Victor Oladipo Diamante, che potrete ottenere con 450 vittorie nella nuova Triplice minaccia offline appena ampliata. Completando tutte le collezioni Next is Now di questa Stagione otterrete inoltre una nuova ricompensa Diamante rosa, il due volte campione J.R. Smith!

Iniziate la vostra avventura in Next is Now con Zion Williamson, atleta di copertina delle versioni next-gen di NBA 2K21 e carta free agent gratuita del livello 1 di questa Stagione. Salendo di livello sbloccherete Luka Doncic, Rui Hachimura, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander e altre carte. Come nella Stagione 1, ogni giocatore ricompensa del livello stagionale non vede l'ora di fruttarvi altri PE.

A prescindere dalla modalità La mia SQUADRA a cui giocherete, troverete ad aspettarvi ricompense e PE!

NUOVA SFIDA PERSONALIZZATA

Spero che vi sia piaciuto iniziare le sfide personalizzate de La mia SQUADRA in NBA 2K21 con l'atleta di copertina Damian Lillard. La sua epica partita contro i Thunder nei playoff del 2019 è stata indimenticabile e ha dato vita a una sfida incredibile da superare ne La mia SQUADRA. Grazie, Dame!

Ora tocca a un giocatore che attendevo con impazienza, al debutto ne La mia SQUADRA di NBA 2K21 con una sua sfida personalizzata: Vince Carter! Dopo una carriera che lo ha visto giocare nell'NBA in QUATTRO decenni diversi, Vince ha scelto la partita da far ricreare agli appassionati de La mia SQUADRA.

L'8 gennaio 2006, Vince Carter ha realizzato un tiro da tre decisivo contro i Raptors su assist consegnato di Jason Kidd, suo compagno nei Nets. La sua seconda partita da ospite a Toronto è culminata con questo momento molto importante della sua carriera.

Chi riuscirà a completare la sfida personalizzata di Vince Carter, eguagliando i suoi 42 punti e realizzando alcuni tiri da tre contro i Raptors, otterrà 15 Gettoni e un distintivo Hall of Fame. Niente male per una sola partita! Il problema è che, se Vince Carter è al debutto ne La mia SQUADRA di NBA 2K21, dovrete riuscire a farlo giocare nella sua sfida personalizzata... Inserite il codice spogliatoio VINCE-CARTER-GAME-WINNER per ottenere la carta necessaria a completare questa sfida. Il codice spogliatoio scade alle 16:59:59 CET del 27 novembre.

NEXT IS NOW

Sì, Next is Now ne La mia SQUADRA! Ricordate: se state giocando su PlayStation 4 o Xbox One, potrete portare TUTTI i vostri progressi, le vostre formazioni e le vostre collezioni de La mia SQUADRA sulle piattaforme di nuova generazione. Se siete tra i giocatori che hanno ottenuto Stephen Curry come primo premio al livello 40 della Stagione 1, già sapete cosa potrà fare per la vostra formazione tra meno di un mese!

Non vediamo l'ora che possiate giocare a La mia SQUADRA sulle piattaforme di nuova generazione. Poter mantenere TUTTI i vostri progressi vi farà sicuramente partire con il piede giusto. Il futuro de La mia SQUADRA è adesso. Procuratevi queste fantastiche ricompense e preparatevi all'uscita delle versioni next-gen di NBA 2K21 a Novembre!