Ghost of Tsushima: la patch 1.12 aggiunge il DLC multiplayer Legends

Sucker Punch ha pubblicato oggi la patch 1.12 di Ghost of Tsushima per PS4. Questo aggiornamento è piuttosto corposo, pesa, infatti, circa 10GB, ma serve per attivare il DLC multiplayer chiamato Ghost of Tsushima: Legends.

Per avere accesso a questo DLC gratuito occorrerà aver installato prima l'aggiornamento 1.12 del gioco. A questo punto sarà possibile accedere al DLC parlando con Gyozen o dal menù dedicato. Facendo ciò verrete reinderizzati al PlayStation Store, dove potrete riscattare gratuitamente questo contenuto.

Ghost of Tsushima: Legends è una modalità cooperativa multigiocatore nella quale occorrerà combattere al fianco di un amico contro delle orde di nemici. Si tratta di un classico dei film di samurai, dove due eroi si ergono spalla a spalla contro le avversità.

La patch 1.12 di Ghost of Tsushima aggiunge anche:

New Game+

Mercante dei fiori fantasma

Inoltre sono state introdotte queste nuove caratteristiche:

Preset per le armature

Il tempo di gioco totale viene mostrato

Nuove opzioni sono state aggiunte alla modalità Foto

Miglioramenti e aggiustamenti generali

Come sempre per scaricare l'ultimo aggiornamento basterà collegare PS4 a internet e il download partirà automaticamente.

Sapevate che Ghost of Tsushima arriverà su PS5 col supporto ai 60fps grazie al Game Boost?