Cyberpunk 2077: veicoli e moda nell’ultimo Night City Wire

Tramite gli episodi di Night City Wire gli sviluppatori di CD Projekt Red ci stanno offrendo una panoramica dettagliata dei contenuti presenti in Cyberpunk 2077 . Siamo ormai prossimi all'uscita di questo attesissimo gioco di ruolo, ecco quindi che nel recente appuntamento abbiamo potuto ammirare il fantastico lavoro svolto sui veicoli, gli stili e la moda presenti a Night City. Le informazioni fornite dagli sviluppatori hanno dimostrato ancora una volta come il lavoro e la cura investita in ogni meccanica ed elemento di gioco sembra essere veramente di alto livello. Andiamo dunque a rivedere ed approfondire quanto scoperto nel recente episodio di Night City Wire, sperando che gli sviluppatori siano riusciti a integrare bene tutte queste ottime caratteristiche in quello che promette essere uno dei candidati per il gioco dell'anno e forse anche dell'attuale generazione.

Diverse tipologie di veicoli

In un mondo open world futuristico non poteva assolutamente mancare un parco auto originale e ben ispirato. Ogni veicolo presente all'interno del gioco offre un aspetto unico, ma anche un modello di guida ben diverso dalle altre vetture. L'aspetto estetico, sia esterno che interno, è stato differenziato in cinque principali categorie di veicoli, ognuna con delle particolari caratteristiche, pregi e difetti. In particolare troviamo la classe Economy, caratterizzata da vetture senza particolari tecnologie futuristiche e prive di materiali costosi, ovviamente disponibili ad un prezzo accessibile per la popolazione di Night City. I veicoli Executive sono invece delle auto vecchio stile con diverse personalizzazioni futuristiche e modifiche meccaniche per attirare immediatamente l'attenzione dei passanti. Non potevano mancare nemmeno i veicoli pesanti della categoria Heavy Duty nella quale troviamo camion e simili mostri di potenza e peso per poter trasportare carichi pesanti o per sfondare qualche posto di blocco della polizia.

Per gli amanti dell'alta velocità ci sono le auto Sport con motori aspirati o ibridi da centinaia di cavalli e tante possibilità di personalizzazione in modo da aumentare le prestazioni nelle gare offerte dal gioco. Infine le Hypercars uniscono un po' la velocità delle sportive con un'elevata resistenza e precisione alla guida, ma sono decisamente le più costose sul mercato. Gli sviluppatori hanno confermato che ci saranno numerose gare all'interno del videogioco, sia all'interno di Night City dove servirà più potenza di motore e manovrabilità, che nelle Badlands dove invece dovremo contare sulle prestazioni del nostro fuoristrada. Tutte le vetture potranno essere acquistate presso le numerose concessionarie e rivenditori presenti nel gioco. Per chi non ama spendere denaro in mezzi di trasporto, potrà comunque contare sulle proprie abilità da ladro per tentare di rubare le migliori auto direttamente sotto il naso dei più ricchi cittadini di Night City.