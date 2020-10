Demon's Souls e Hidetaka Miyazaki: una fiaba moderna

Avete presente la storia del brutto anatroccolo che poi diventa cigno? Beh, quella che stiamo per raccontarvi non è molto diversa dal celebre racconto di Hans Christian Andersen. Solo che al contrario di quest'ultima, è vera. E non riguarda propriamente un volatile, ma un videogioco. Perché Demon's Souls, prima di diventare uno splendido cigno, nonostante non fosse privo di difetti, agli occhi dei più è stato per un bel po' un goffo "pulcino" digitale.

Un articolo sulla storia progettuale di questo gioco potrebbe iniziare proprio così, come un racconto classico per bambini. Se non fosse che di mezzo c'erano tanti soldi e un'azienda, Sony, che non voleva perdere un investimento importante fatto su un progetto che rischiava di non vedere mai la luce. Si trattava di un gioco di ruolo fantasy con elementi action per PlayStation 3 che nelle intenzioni doveva risultare la risposta di SCE a Elder Scrolls, una serie molto popolare in quel periodo, ma che si era arenato tra mille problemi tecnici e artistici. Il gioco faceva acqua da tutte le parti e nonostante i lavori fossero iniziati da mesi, il team di sviluppo non riusciva a cavare un ragno dal buco.

Eppure l'idea iniziale di una collaborazione tra SIE Japan Studio e FromSoftware era sembrata a tutti vincente, soprattutto considerando l'esperienza nel genere di questi ultimi grazie alla serie King's Field. Purtroppo a volte non basta mettere assieme tanti campioni per ottenere grandi risultati, e la mancanza di una visione coerente all'interno del gruppo era troppo marcata. Fu allora che, quando tutto sembrava perduto, all'orizzonte apparve il "principe azzurro". A dire il vero, il buon Hidetaka Miyazaki non ha proprio il physique du rôle del tipico eroe delle favole, ma nella nostra può andare più che bene. Una laurea in scienze sociali, entrato "tardi" nel settore videoludico per quelli che sono i canoni giapponesi, era arrivato in FromSoftware per lavorare come designer in Armored Core: Last Raven.

Successivamente era stato lead planner in Armored Core 4, quale responsabile della storia, dell'ambientazione, del design e dei sistemi di gioco, prima di diventarne addirittura il director nel mezzo della fase di prototipazione. Infine era stato definitivamente promosso game director e messo a capo dello sviluppo di Armored Core: For Answer. Miyazaki era un grande appassionato di fantasy e desiderava fortemente cimentarsi in un progetto simile. Così, un giorno Sony ruppe gli indugi, e si convinse ad assegnargli il compito di tentare di risollevare le sorti dell'opera.