The Mandalorian Stagione Tre: le riprese inizieranno a fine anno

La stagione tre di The Mandalorian è realtà: non solo, ma le sue riprese inizieranno a fine anno. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, e sfidiamo a trovare un fan dell'universo Star Wars che non ne sia contento.



Bisogna sempre guardare in avanti, del resto Netflix ha già annunciato che The Witcher avrà una terza stagione, e la seconda non è neppure ancora arrivata. Qualcosa di simile avviene ora per Disney+: The Mandalorian Stagione Due debutterà il 30 ottobre su Disney+, e intanto entro la fine del 2020 avranno inizio le nuove riprese. La Stagione 3 quindi dovrebbe debuttare già nel 2021, salvo imprevisti.



Jon Favreau, produttore esecutivo di The Mandalorian, ha dichiarato che ci sono dei vantaggi in una Serie TV in cui la maggior parte dei protagonisti indossa una maschera o un costume: ciò permette di lavorare nel rispetto delle regole, senza troppi rallentamenti. "Stiamo procedendo partendo dal presupposto che saremo in grado di andare avanti. Siamo in situazioni molto particolari e spesso abbiamo molti personaggi in maschera. Quindi siamo uno show che probabilmente è ben attrezzato per essere flessibile sulla base dei protocolli che stanno emergendo riguardo la ripresa dei lavori".