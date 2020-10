Marvel's Avengers batte Super Mario 3D All-Stars nella classifica vendite NPD in USA a settembre

Marvel's Avengers risulta essere il gioco più venduto nel mese di settembre 2020 , in base ai dati rilevati e pubblicati da NPD Group, che mostrano come l'action game di Crystal Dynamics abbia battuto l'agguerrita concorrenza di Super Mario 3D All-Stars .

Complessivamente, la spesa generale per i videogiochi è cresciuta in USA Del 10% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, per quanto riguarda il software, mentre tutto l'anno fino a questo punto supera il 2019 del 21%, a dimostrazione di come, anche con il cambio generazionale in arrivo, il software continui ad andare forte anche grazie alla compatibilità estesa, probabilmente.