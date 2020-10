League of Legends: Wild Rift: la open beta parte in Asia, presto nel resto del mondo

Riot Games ha annunciato che il 27 ottobre inizierà la fare di Open Beta Regionale di League of Legends: Wild Rift, la versione "lite" del più giocato e famoso MOBA del mondo. Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia saranno le prime nazione dell'Asia ad essere coinvolte, ma successivamente saranno aggiunti tanti altri paesi del mondo. In Italia dovrebbe arrivare a dicembre 2020.

Tutti coloro che avranno modo di partecipare alla Open Beta Regionale avranno modo di accedere a:

NUOVE LOCATION: Wild Rift raggiungerà nuovi mercati nel corso dei prossimi mesi. A dicembre arriverà in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Oceania, Russia, Taiwan, Turchia e Vietnam - e Riot punta a raggiungere le Americhe nel corso della primavera del 2021.

NUOVO CAMPIONE: In una nuova patch, in arrivo alla fine di questo mese, Wild Rift lancerà uno dei jungler più popolari di League su PC: Lee Sin, il Monaco Cieco. Questo personaggio conserva il suo devastante potenziale high-skill della versione PC, ora adattato a comandi impeccabili e mobile-friendly.

PREVIEW DEI CAMPIONI: Nella stessa patch, Riot testerà sei futuri campioni, che potranno essere giocati senza costi aggiuntivi per alcuni giorni durante il mese di Ottobre: Kai'sa, Evelynn, Akali, Darius, Draven, e la nuovissima popstar di League, Seraphine.

RICOMPENSE IN-GAME: In Corea del Sud e Giappone, i giocatori potranno effettuare il log in utilizzando account Riot Games esistenti per ottenere ricompense basate sull'investimento di tempo e denaro dedicati a League of Legends su PC. Per le regioni del Sud Est Asiatico, in Closed Beta, i giocatori potranno creare e collegare un Account Riot per ottenere ricompense come skin e campioni entro la fine di quest'anno.

ROAD TO WILD RIFT: Per onorare il retaggio e la storia del gaming in ciascuna località della Open Beta, Riot distribuirà ogni giorno contenuti pensati specificamente per il territorio, nel percorso che porterà alla Open Beta. Influencer spotlight, guide e highlights della community forniranno ai giocatori tutto ciò che serve per prepararsi al meglio per Wild Rift.

Inoltre le K/DA esordiranno anche in Wild Rift. Questo gruppo canoro formato da alcune tra le più celebri eroine di League of Legends festeggerà il suo nuovo album anche all'interno della Open Beta Regionale di League of Legends: Wild Rift.

Inizialmente ispirate al K-pop, le K/DA si sono evolute fino ad abbracciare un sound pop più globale e hanno costruito la propria identità musicale attorno ai personaggi che rappresentano il gruppo di ragazze, Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sam, piuttosto che sulle voci di una qualsiasi degli artiste.

Il gruppo ha debuttato il 3 novembre 2018 con POP/STARS, e una linea di skin dedicate in League of Legends. Da allora, le ragazze hanno fatto il proprio ritorno ufficiale il 27 agosto 2020, con il single pre-release, THE BADDEST, che sarà una delle cinque canzoni dell'EP in arrivo, ALL OUT. Alla fine di ottobre, i giocatori potranno acquistare Seraphine K/DA ALL OUT per 1325 Nuclei Selvaggi, e Ahri K/DA ALL OUT, Akali K/DA ALL OUT, Evelynn K/DA ALL OUT e Kai'Sa K/DA ALL OUT per 990 Nuclei Selvaggi cadauna (Valuta a pagamento di Wild Rift).

Parteciperete all'open beta quando sarà resa disponibile?