GOG: i saldi di Halloween sono iniziati, con tantissimi sconti in corso

GOG ha fatto partire oggi i saldi di Halloween, che portano una grande quantità di sconti attualmente in corso sulla piattaforma di digital delivery, tra giochi effettivamente a tema con la festività e altri molto meno afferenti ma comunque scontati.

Ci sono più di 850 sconti attualmente attivi su GOG e vi rimandiamo al sito ufficiale per prenderne visione, visto che sono difficilmente riportabili qui al completo. Come da tradizione, si tratta di iniziative su singoli giochi o anche su raggruppamenti più ampi, effettuati per argomento, sviluppatore, genere, publisher o altro, ma c'è veramente un po' di tutto.

Sebbene i protagonisti più in vista siano ovviamente i giochi horror, in tema con Halloween, questi saldi riguardano veramente un po' tutte le tipologie di giochi, dunque anche i non appassionati del genere inquietante potranno comunque trovare proposte molto interessanti.

Tanto per fare degli esempi, riportiamo la presenza di Disco Elysium a 27,99 euro (-30% sul prezzo originale), oppure Divinity: Original Sin 2 a 17,99 euro (-60% di sconto), Hellblade e Call of Cthulhu a 7,49 euro, Metro Exodus a 22,09 euro e Control a 27,99 euro.

Presente anche il nuovo Ghostrunner, in arrivo domani 27 ottobre, con sconto del 20% a 23,99 euro, mentre ricordiamo la presenza di The Outer Worlds con il 50% di sconto a 29,99 euro. Per rimanere più in tema horror, immancabile la presenza di Amnesia: The Dark Descent a solo 1,69 euro con il 90% di sconto e SOMA a 2,59 euro.

I saldi di Halloween andranno avanti fino al 2 novembre 2020, vi rimandiamo alla pagina riepilogativa a questo indirizzo.