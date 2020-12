Blizzard ha annunciato che Overwatch per PC è giocabile gratuitamente per quasi tutto il periodo festivo, ossia fino al 4 gennaio 2021. Non si tratta di una versione limitata del gioco, ma di quella completa, quindi con l'accesso garantito a tutto il roster, a tutte le mappe e a tutte le modalità di gioco.

Come spesso accade in casi del genere, i progressi fatti saranno mantenuti nel caso si decida di acquistare la versione completa, venduta con uno sconto dal 50% per tutto il periodo della promozione. Le versioni console non sono purtroppo accessibili gratuitamente, ma è possibile acquistarle con uno sconto del 67%.

Per scaricare Overwatch dovete necessariamente passare dal client Battle.net, che potete trovare cliccando qui.

Overwatch è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su Xbox Series X / S e PS5. Nonostante la risonanza avuta al lancio, ultimamente è sparito un po' dai radar, oscurato da altri titoli online di maggior successo. Riuscirà Overwatch 2 a risollevare le sorti del franchise?