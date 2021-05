Mass Effect Legendary Edition: patch D1 svelata, ecco peso e dettagli

Mass Effect Legendary Edition sarà finalmente disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 14 maggio 2021. Come la maggior parte dei giochi, riceverà una patch D1. Ora, abbiamo modo di scoprirne peso e dettagli grazie al changelog scovato sui server PlayStation.

La patch D1 di Mass Effect Legendary Edition peserà circa 11 GB in versione PlayStation. Come sempre, è possibile che le dimensioni siano leggermente differenti per le altre piattaforme. Per quanto riguarda le modifiche che questo aggiornamento introdurrà, pare che si occuperà di migliorare le performance del gioco e gli effetti dell'ambient occlusion.

Mass Effect Legendary Edition

A questi, si aggiungono miglioramenti alla stabilità generale del gioco e alcuni miglioramenti al sistema di illuminazione, che è stato ricreato proprio per Mass Effect Legendary Edition. La patch D1, infine, si preoccuperà di eliminare alcuni problemi che causano dei crash e introdurrà tutta una serie di correzioni per problemi minori.

Come sempre, la patch D1 sarà fondamentale per poter vivere l'esperienza migliore in Mass Effect Legendary Edition. Vi ricordiamo anche che il gioco disporrà di una modalità foto, svelata da BioWare. Infine, vi ricordiamo che potete vedere un video confronto che mostra i miglioramenti grafici.