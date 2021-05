Rick e Morty Eternal Nightmare Machine è il cortometraggio ispirato ai videogiochi

Adult Swim ha rilasciato un nuovo corto animato di altissima qualità dedicato a Rick e Morty, l'apprezzata serie animata pubblicata su Netflix che vede nonno e nipote alle prese con folli avventure su pianeti alieni e dimensioni alternative. Il cortometraggio, chiamato Eternal Nightmare Machine, è disponibile qui sopra e, come potete vedere, è ispirato al mondo dei videogiochi, precisamente ai brawler a scorrimento classici dell'epoca arcade.

In perfetto stile 8 bit, Rick e Morty devono aprirsi la strada all'interno di un mondo ancora più folle del solito, scontrandosi con mille nemici e anche vari boss. L'improbabile coppia è in grado di combattere a mani nude, usando armi laser tipiche della serie ma anche usando attacchi combinati, in puro stile videogioco, con anche alcune trasformazioni. Non mancano inoltre i potenziamenti, linfa vitale dei brawler vecchio stile, che concedono ai due personaggi nuove armi e capacità.

Rick e Morty Eternal Nightmare Machine

Ovviamente Eternal Nightmare Machine include una gran quantità di citazioni alle serie di Rick e Morty, con tantissimi personaggi e situazioni note ai fan. Quante citazioni siete stati in grado di cogliere?

Se siete fan di Rick e Morty, non dovete perdervi il videogioco Trover Saves the Universe, ecco il trailer di lancio. Si tratta del gioco realizzato dal co-autore di Rick e Morty.