New Pokémon Snap, il cosplay di Pikachu firmato annjelife è decisamente estivo

New Pokémon Snap è uno dei più recenti titoli per Nintendo Switch e quest'anno cade il venticinquesimo anniversario del franchise, dunque annjelife ha pensato bene di dedicare il suo ultimo cosplay al simpatico Pikachu.

Si tratta in verità di una versione piuttosto estiva del mostro elettrico, preso come modello da un gran numero di cosplayer nel corso degli anni: vi ricordate il Pikachu di strawberry_nyanko? Ma gli esempi sono numerosi.

Videogiocatrice appassionata, Annjela Saet sta portando in streaming proprio New Pokémon Snap nelle ultime settimane, e ha approfittato del post su Instagram per chiamare nuovamente a raccolta i suoi follower.

Se il gioco in questione interessa anche a voi e volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di New Pokémon Snap.