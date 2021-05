Genshin Impact versione 1.6: Midsummer Island Adventure ha data di uscita e trailer

Genshin Impact sta per aggiornarsi alla versione 1.6, update particolarmente atteso dalla folta community di videogiocatori, il quale ha ora una data di uscita precisa fissata per il 9 giugno 2021 e anche un titolo ufficiale: Midsummer Island Adventure, presentandosi in un trailer.

Con l'arrivo della calda estate anche nel mondo di Teyvat, il prossimi aggiornamento di Genshin Impact sembra studiato appositamente per rilasciare un po' di abiti a tema per i personaggi, ma anche per aggiungere diverse avventure dal clima estivo nel mondo fantasy dell'action RPG in questione.

Intanto, si parla del primo nuovo personaggio che verrà introdotto con l'update 1.6, ovvero Kaedehara Kazuha, che si aggiungerà al cast guidando l'Archon Quest verso un nuovo capitolo. I giocatori che hanno completato la storia principale a Liyue potranno proseguire verso la nuova Archon Quest con Kazuha, passando un po' di tempo nella nuova area marina ancora inedita.

Midsummer Island Adventure è caratterizzato dalla presenza imperante del mare e dalla possibilità di esplorare varie isole spostandosi a bordo di imbarcazioni. La storia inizia con Klee che riceve una misteriosa lettera dal Dodo-King, il quale minaccia di portare via Dodoco. Il Viaggiatore deve dunque recarsi con una particolare barca chiamata Waverider ad esplorare un lontano e sconosciuto arcipelago in mezzo al mare.

L'espansione della versione 1.6 sarà suddivisa in quattro fasi successive, ognuna caratterizzata da un gameplay particolare ma tutte incentrate sull'utilizzo della Waverider, l'imbarcazione che identifica in particolare questa nuova parte di avventura.