Days Gone su Xbox Series X grazie a Edge, vediamo come funziona in video

Days Gone giocato su Xbox Series X e Series S può essere considerato un segno della stranezza dei tempi moderni, ma è in verità la conseguenza logica di una serie di tecnologie applicate grazie alla nuova versione del browser Edge presente sulle console Microsoft.

Come abbiamo visto in precedenza, il browser in questione, basato su Chromium, ha aperto la porta a una serie di utilizzi alternativi di Xbox Series X|S, che di fatto consentono l'uso di diverse applicazioni in grado di interfacciarsi con servizi diversi e anche concorrenti, portando a soluzioni bizzarre.

Abbiamo visto che Xbox Series X|S e One supportano Google Stadia con la nuova app Edge Chromium e allo stesso modo il browser rende giocabile Death Stranding e Valheim attraverso GeForce Now e Steam, fra le varie possibilità, e questa nuova testimonianza da parte di Tom Warren di The Verge dimostra come anche Days Gone possa essere giocato su Xbox.



Come vediamo nel video riportato all'interno del tweet qui sopra, il giornalista utilizza l'app Parsec per collegarsi in streaming locale al proprio PC. Da qui, avvia Steam e gioca a Days Gone sempre attraverso la console Microsoft.

Non è ovviamente una soluzione specifica per questo gioco, perché Parsec sostanzialmente consente di utilizzare qualsiasi gioco Steam via browser attraverso tale app in streaming dal proprio PC, ma ovviamente il fatto di utilizzare un gioco Sony rende il tutto ancora più curioso. Resta da vedere se Microsoft consentirà questi utilizzi vari attraverso l'app Edge anche in versione definitiva su Xbox, ma per il momento le possibili applicazioni sono davvero interessanti.