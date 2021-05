Xbox Series S: i vantaggi dei giochi in digitale spiegati da Microsoft

Xbox Series S è protagonista di un nuovo video promozionale su Xbox Series S che veicola però un messaggio interessante, con Microsoft che spiega i vantaggi dei giochi in digitale.

La console in questione è totalmente priva di lettore ottico, così come PS5 Digital, e si tratta di un cambiamento che può risultare radicale per gli utenti tradizionalisti, o comunque per coloro che magari non conoscono precisamente la situazione attuale del mercato videoludico.

Al di là delle cose più ovvie, ovvero il fatto di avere una maggiore comodità con i giochi semplicemente installati su hard disk che non richiedono di cambiare disco e cose del genere, o il fatto che i giochi in digitale vanno spesso incontro a sconti su base regolare nello Store, sono interessanti anche alcune altre considerazioni più tecniche fatte nel video in questione.

Cody Bird, Principal Program Manager di Xbox, spiega ad esempio che i giochi in digitale consentono l'utilizzo della funzionalità Quick Resume, che non funziona invece con i giochi su disco, visto che questi richiedono comunque l'inserimento del Blu-ray nel lettore. È in effetti una caratteristica ovvia ma a cui magari non si pensa più di tanto.

La discussione nel video si sposta poi a comprendere vari altri argomenti interessanti, riguardando anche alcune variazioni applicate al Microsoft Store su Xbox e alla navigazione di questo, oltre a spiegare alcune caratterstiche dell'interfaccia e differenze tra i siti internet ufficiali e lo store digitale.

In definitiva, al di là della promozione di Xbox Series S, può risultare un video interessante anche per altri motivi, riguardanti sempre la questione dei giochi in digitale.