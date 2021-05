Little Nightmares è gratis su Steam, ecco il link per il download

Little Nightmares è disponibile gratis su Steam: è possibile effettuare il download del gioco senza pagare nulla e inserirlo nella propria libreria per sempre, senza limitazioni, nell'ambito di una promozione lanciata da Bandai Namco.

Little Nightmares, download gratis da Steam

Capace di totalizzare due milioni di copie vendute, Little Nightmares ha confermato il talento di Tarsier Studios nel creare avventure a base puzzle caratterizzate da una grande atmosfera.

Nel gioco controlliamo infatti una ragazzina, Six, con l'obiettivo di fuggire da un luogo misterioso e inquietante, chiamato Le Fauci: una grossa imbarcazione infestata da anime corrotte.

In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un'area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d'uscita!

Per sapere tutto sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Little Nightmares.