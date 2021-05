Genshin Impact, il nuovo personaggio Eula balla e combatte in trailer

Il roster di Genshin Impact si amplia ancora, in questo caso con l'aggiunta di Eula, una nuova combattente che si mostra in questo nuovo trailer in cui danza e combatte, mostrando le sue caratteristiche principali: un'innegabile grazie e una notevole potenza in combattimento.

Il trailer, almeno nella sua prima parte, è ad alto contenuto di cringe, di questo vi avvertiamo in anticipo, ma d'altra parte si parla di Genshin Impact e dunque questo elemento è un po' parte integrante di diversi video che illustrano vari aspetti del variopinto cast di personaggi.

Eula, nota come "Spindrift Knight", è discendente del Clan Lawrence, un antico gruppo che ha oppresso Mondstadt per lungo tempo, fino a quando Lady Vennessa e i Cavalieri di Favonius non sono riusciti a sconfiggerlo. Ciononostante, Eula è considerata un'alleata fidata dei Cavalieri ed è stato grazie anche al suo aiuto se il suo stesso clan è stato sconfitto.

Si tratta dunque di un personaggio complesso, che ha tradito le proprie origini per una nobile causa, ma non è detto che in futuro non ci siano colpi di scena e ribaltamenti di fronte possibili. Eula è stata peraltro presentata già in un trailer di ordine maggiormente narrativo qualche giorno fa, mentre in questo caso la vediamo in azione con scene di gameplay (al di là del balletto).

Di recente, un leak dell'update 1.6 ha svelato i costumi estivi di Jean e Barbara, con Genshin Impact che è disponibile su PS5 dalla fine di aprile, oltre che su piattaforme mobile, PC e PS4.