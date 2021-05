SnowRunner arriva su Xbox Game Pass: ecco la data di uscita

Xbox Game Pass continua a espandersi. Microsoft e Saber Interactive hanno annunciato che SnowRunner arriverà presto sul servizio in abbonamento di Redmond. Precisamente, la data di uscita è il 18 maggio 2021, ovvero domani.

Poco sotto potete vedere il trailer tramite il quale Microsoft ha annunciato l'arrivo su Xbox Game Pass di SnowRunner. Nel caso nel quale non lo conosciate, parliamo di un gioco di simulazione nel quale dovremo guidare oltre 40 veicoli di marchi famosi come Ford, Chevrolet e Freightliner all'interno di un ampio open world. Ovviamente dovremo far fronte a condizioni estreme.

Snowrunner è stato ben accolto dalla critica. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Finalmente il tipico simulatore impenetrabile, di quelli che si prendono in giro per i bug, riesce a superare la proverbiale "eurojankiness" per offrire le sue inimitabili meccaniche a un pubblico più ampio."

"SnowRunner è un gioco di guida diverso da tutti, con una grafica degna di menzione, una fisica impareggiabile e un sistema di gioco finalmente rifinito (quasi) a dovere. Permane qualche problema di telecamera e l'interfaccia presenta ancora delle antipatiche asperità, ma se cercate qualcosa di unico e una sfida fuori dal comune, forse avete trovato pane per i vostri denti"