Konami rilancia la comunicazione in Italia tramite LabCom

LabCom, agenzia di comunicazione guidata da Marco Giannatiempo, ha quest'oggi annunciato di aver siglato una accordo con Konami Digital Entertainment B.V., uno dei principali publisher nel mercato dei videogiochi al mondo.

LabCom si occuperà di gestire la comunicazione in Italia di Konami, oltre a tutti i servizi di relazioni pubbliche, attività di marketing integrato e la gestione degli influencer su tutti i titoli del catalogo Konami tra i quali figurano marchi famosi come eFootball PES, Bomberman, Yu-Gi-Oh! e non solo.

Konami

Marco Giannatiempo - CEO di LabCom - ha affermato: "Siglare un accordo con un publisher storico come Konami è davvero un grande risultato per noi. Questo progetto, che oltre alle pubbliche relazioni prevede un supporto in termini di marketing integrato, consente alla nostra azienda di esprimere al meglio tutti i servizi che è in grado di offrire ai propri clienti".

Konami rilancia quindi sull'Italia, con il supporto di un'agenzia di alto livello. La società giapponese ha passato alcuni anni difficili: molti dei suoi marchi più famosi - come Castelvania, Metal Gear e Silent Hill - sono rimasti in secondo piano e ancora oggi non è chiaro quale sia il loro futuro. Speriamo che Konami si stia preparando per un grande ritorno delle saghe più vecchie, nel mentre continua a supportare grandi successi come PES.

Non molto tempo fa si è parlato del fatto che Sony e Konami starebbero 'discutendo' per un nuovo gioco di Castlevania.