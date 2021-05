L.A. Noire avrà mai un seguito? L'attore protagonista non ha buone notizie

Rockstar Games è nota per la produzione di molteplici capolavori in grado di vendere milioni e milioni di copie e in grado di continuare ad avere successo anche molti anni dopo l'uscita. Ovviamente, ci sono anche progetti che, pur se di qualità, non riescono a creare un seguito. Uno di questi è L.A Noire, il gioco del defunto Team Bondi. Rockstar produrrà mai un nuovo capitolo? L'attore protagonista non dà buone notizie.

Ken Gosgrove, che ha interpretato il ruolo di Cole Phelps, protagonista di L.A. Noire, ha affermato infatti di non aver mai sentito parlare di alcun seguito. La sua dichiarazione completa, però, include alcuni spoiler sul finale del gioco, quindi proseguite oltre l'immagine solo se avete completato l'opera o se non temete le anticipazioni.

L.A. Noire

Gosgrove ha affermato, precisamente: "Non ho mai sentito una singola parola riguardo a un seguito. Se ci sarà un'altra storia, sarei curioso di sapere cosa racconterebbero visto che Cole Phelps è morto. Vengo alle volte riconosciuto grazie al gioco, il che mi fa pensare quanto fosse incredibile la tecnologia MotionScan." La MotionScan è la tecnologia di motion e facial capture utilizzata da Team Bondi per la creazione dei personaggi principali.

Nel 2012 Rockstar Games aveva affermato che il futuro della serie era sotto analisi, ma un seguito non è mai stato annunciato. La compagnia ha pubblicato una versione Nintendo Switch nel 2017 e ha poi rilasciato una versione VR nel 2019.

L.A. Noire riuscì a vendere oltre 5 milioni di copie, una cifra importante, ma chiaramente non paragonabile alle altre grandi IP di Rockstar Games, come Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. Parlando proprio di GTA 5: ecco come ottenere una grafica più vicina al fotorealismo con le modifiche di Intel Labs.