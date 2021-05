F1 2021: Schumacher, Senna e altri iconici piloti nell'Edizione Deluxe in trailer

F1 2021 Edizione Deluxe contiene 7 piloti iconici che hanno fatto la storia del motorsport come Schumacher, Senna e altri, visibili in trailer.

F1 2021 torna a mostrarsi in un nuovo trailer, in particolare riferito all'Edizione Deluxe che presenta alcuni elementi aggiuntivi esclusivi molto interessanti, come la presenza di 7 iconici piloti classici da utilizzare nella modalità di gioco Il Mio Team. Il nuovo gioco di corse ufficiale F1 2021 di Codemasters ed EA SPORTS conterrà dunque alcuni personaggi storici di questo sport, utilizzabili all'interno della modalità Il Mio Team e disponibili per gli acquirenti della Digital Deluxe. F1 2021: le icone presenti nella modalità Il Mio Team in Edizione Deluxe Il roster a tre livelli consente ai giocatori di selezionare un'icona fin dall'inizio della modalità di gioco Il Mio Team, con la possibilità di scegliere alcuni dei più grandi piloti all'apice del motorsport. I giocatori potranno anche dare un'occhiata in anteprima alle loro statistiche di guida prima della rivelazione del 2021, che avverrà in una fase più avanzata della campagna. Le icone di F1 2021 saranno: Michael Schumacher (94) - 91 vittorie in 308 gare e sette volte campione del mondo

Ayrton Senna (94) - 41 vittorie, 65 pole position e tre campionati del mondo

Alain Prost (93) - 51 vittorie, 41 giri più veloci e quattro campionati del mondo

Jenson Button (90) - Ha vinto il campionato del mondo 2009 nella prima stagione della Brawn GP

Nico Rosberg (89) - Ha vinto nove gare su 21 durante la sua stagione vittoriosa nel campionato 2016

David Coulthard (87) - Ha vinto 13 gare, 62 podi e il secondo posto nel campionato del mondo nel 2001

Felipe Massa (86) - 11 vittorie, 41 podi e secondo classificato nella stagione 2008



Codemasters conferma inoltre che Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc saranno le star da copertina globali per F1 2021. I tre piloti hanno goduto di un'ottima forma in questa stagione, con Hamilton che punta a un ottavo Campionato del Mondo da record, Verstappen che fa del suo meglio per fermarlo, e Leclerc che vola per il ringiovanito team Ferrari. Abbiamo inoltre saputo che F1 2021, annunciato con trailer il mese scorso, su PS5 e Xbox Series X|S andrà anche a 120 fps.