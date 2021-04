F1 2021 su PS5 e Xbox Series X|S a 120 fps, ray tracing su PC: requisiti ufficiali

F1 2021 offrirà il ray tracing su PC: lo rivelano i requisiti ufficiali pubblicati da Codemasters, in cui vengono appunto indicate le GPU necessarie per poter utilizzare questa tecnologia.

Non è tutto: annunciato alcuni giorni fa con trailer e data di uscita, F1 2021 supporterà anche i 120 fps su PS5 e Xbox Series X|S, come evidenziato su Xbox Store.

Non è chiaro al momento se il ray tracing sarà una feature esclusiva della versione PC o se sarà disponibile anche sulle console next-gen: restiamo in attesa di eventuali dettagli da parte del team di sviluppo e del nuovo publisher della serie, Electronic Arts.

Vediamo dunque i requisiti PC, che partono da un processorre Intel Core i3 2130 o AMD FX 4300, equipaggiato con 8 GB di RAM, e da una scheda video NVIDIA GTX 950 o AMD R9 280, mentre per il ray tracing servirà come minimo una GeForce RTX 2060 o una Radeon RX 6700 XT.

F1 2021, requiti minimi