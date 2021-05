Genshin Impact, update 1.6: leak svela i costumi estivi di Jean e Barbara

Genshin Impact si prepara all'update 1.6. Il rilascio dovrebbe essere ancora lontano ma i giocatori hanno modo di scoprire qualche dettaglio grazie ai leak. Uno dei più recenti ci permette di vedere i costumi estivi di Barbara e Jean.

All'interno di Genshin Impact update 1.6 sarà possibile trovare ad esempio il costume di Jean noto come "Sea Breeze Dadelion". Come indicato dal tweet, non dobbiamo considerarlo definitivo: miHoYo potrebbe cambiare alcuni dettagli prima dell'uscita. Per il momento non sappiamo in che modo sarà possibile ottenere questo costume.

Sempre nell'update 1.6 di Genshin Impact dovrebbe esserci spazio anche per il costume di Barbara chiamato "Summertime Sparkle". Anche in questo caso è possibile che il team di sviluppo lo modifichi prima dell'uscita. Questo costume potrà essere ottenuto come ricompensa dell'evento Echoing Narration.

Secondo i rumor, la data di uscita dell'update 1.6 è metà giugno, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter mettere le mani su questi costumi e sulle altre novità in arrivo in Genshin Impact. Nel frattempo potete vedere l'analisi di Digital Foundry evidenzia problemi di frame-rate su PS5.