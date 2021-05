Genshin Impact su PS5, l'analisi di Digital Foundry evidenzia problemi di frame-rate

Genshin Impact è stato recentemente aggiornato per supportare pienamente l'hardware di PS5, almeno nei programmi del team MiHoYo, ma l'analisi di Digital Foundry dimostra come l'upgrade next gen lasci ancora a desiderare su alcuni fronti, in particolare per quanto riguarda alcuni problemi di frame-rate.

Il gioco ha una risoluzione di 4K sia in modalità retrocompatibilità, ovvero basata sulla versione PS4 Pro, sia per la nuova versione PS5, ma in sostanza permangono i problemi di stabilità sulle performance in tutte e due le modalità: sia in retrocompatibilità su PS4 Pro che su PS5, il gioco punta ai 60 fps, ma su PS4 Pro ha cali anche sotto i 30 fps, fino ai 20 fps, mentre nella versione PS5 questi cali sono meno drastici ma si rilevano praticamente nelle stesse condizioni, scendendo verso i 40 fps nei punti più critici.

Per il resto, si nota una migliore distanza visiva su PS5, mentre le texture sembrano essere identiche alla versione PS4 Pro, nonostante MiHoYo riferisca che l'upgrade ha comportato anche un miglioramento generale di queste. Un grosso miglioramento si rileva invece per quanto riguarda i tempi di caricamento, che scendono in maniera notevole su PS5 arrivano ad essere contenuti in pochi secondi rispetto al quasi mezzo minuto della versione originale come avvio.

Come abbiamo visto, Genshin Impact su PS5 è disponibile con download gratis insieme all'update 1.5, che he portato anche diverse aggiunte in termini di contenuti per il mondo di gioco del popolare RPG online, tra le quali il nuovo personaggio Yanfei.