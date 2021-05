Baldur's Gate Dark Alliance: versione Switch rimandata un giorno dopo l'annuncio

Come vi avevamo riportato, Baldur's Gate Dark Alliance è tornato su console con una versione remaster che porta il gioco a 4K. Il gioco di Interplay Entertainment e di Black Isle Studios è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Sarebbe dovuto uscire anche su Nintendo Switch, ma gli sviluppatori sono stati costretti a rimandare il gioco di pochi giorni, a causa di un problema inaspettato.

Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, Black Isle Studios afferma che "a causa di un problema inaspettato con il negozio di Nintendo Switch, il team è costretto a rimandare il lancio di Baldur's Gate Dark Alliance di alcuni giorni per risolvere la cosa." Lo sviluppatore spiega di "essere estremamente dispiaciuto e di star lavorando per risolvere la questione il più rapidamente possibile". Infine, ringrazia i fan per la pazienza e allega un'immagine di Mario con il volto triste.

Baldur's Gate Dark Alliance arriverà quindi su Nintendo Switch la prossima settimana. A meno che non sopraggiungano problemi aggiuntivi, si dovrebbe trattare solo di un ritardo di pochi giorni, quindi nulla di troppo grave. Vi ricordiamo che il gioco costa 29.99 euro e non propone nuovi contenuti rispetto alla versione originale.

Baldur's Gate Dark Alliance arriverà anche su PC e mobile nel corso del 2021. Potete vedere il trailer e le immagini di gioco nella nostra notizia dedicata.