Baldur’s Gate Dark Alliance: trailer di annuncio svela data di uscita e piattaforme

Il publisher Interplay Entertainment e lo sviluppatore Black Isle Studios hanno rilasciato il trailer di annuncio, tramite IGN USA, dedicato a Baldur's Gate Dark Alliance per PlayStation 4, Xbox One e Switch (con ovvio supporto alla retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S). La data di uscita per le versioni console è il 7 maggio (il trailer dice "disponibile ora", ma non è vero) al prezzo di €29.99, a seguire saranno rilasciate le versioni PC e mobile, più avanti nel 2021 in una data non precisata.

Baldur's Gate Dark Alliance è una versione con grafica migliorata e risoluzione 4K (sulle piattaforme che la supportano). Include anche la possibilità di giocare in cooperativa locale a due giocatori. Nel trailer, come potete vedere voi stessi, non vengono indicate novità di alcun tipo: possiamo quindi aspettarci gli stessi contenuti del gioco originale.

Baldur's Gate Dark Alliance è stato rilasciato originariamente su PS2, Xbox e GameCube. È stata realizzata anche una versione per Game Boy Advance. Parliamo di un gioco di ruolo d'azione con visuale isometrica. La struttura è quella di un dungeon crawler in tempo reale, in pieno stile Diablo.

Se siete amanti della saga, vi ricordiamo che non molto tempo fa Baldur's Gate 3 ha ricevuto la patch 4 su Steam col Druido e tanti miglioramenti.