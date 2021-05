Epic Games Store, The Lion's Song è il gioco PC gratis della prossima settimana

Epic Games Store ha annunciato che sarà The Lion's Song il gioco per PC disponibile gratis la prossima settimana, scaricabile dunque dal 13 al 20 maggio.

Tenete presente che da oggi è possibile scaricare gratuitamente Pine, e come da tradizione il download del titolo rimarrà accessibile per sette giorni.

The Lion's Song è un gioco di avventura narrativa ambientato agli inizi del XX secolo che si concentra su un cast di artisti e scienziati austriaci. Ogni episodio approfondisce ulteriormente le loro lotte intime con la creatività e l'ispirazione.

The Lion's Song si svolge sullo sfondo dell'Austria del XX secolo e ogni episodio segue un personaggio diverso.

The Lion's Song vanta uno stile grafico davvero peculiare.

Ogni personaggio possiede una mente eccezionale e il gioco trascina i giocatori in una storia di lotta personale per la creatività, i legami umani e l'ispirazione: una compositrice di talento affetta dal blocco dello scrittore poco prima del suo concerto più importante, un pittore emergente che sviluppa la sua arte superando una serie di sfide e una brillante matematica che cerca di far sentire la sua voce in un mondo di uomini.

Le scelte compiute dai giocatori in The Lion's Song avranno un impatto diretto sulle storie di tutti gli episodi futuri e, in ultima analisi, determineranno se i protagonisti raggiungeranno i successi che si prefiggono.