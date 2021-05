Epic Games Store: gioco gratis PC del 6 maggio 2021 disponibile, il link download

Come ogni giovedì, Epic Games Store ci propone un nuovo gioco gratis PC. Oggi, 6 maggio 2021, abbiamo modo di riscattare a costo zero Pine, un'avventura open world dai toni colorati sviluppata da Kongregate. Ecco tutti i dettagli sul gioco, compresi i requisiti minimi e consigliati e il link per il download.

Se volete reclamare il vostro gioco gratis PC di oggi, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo dell'Epic Games Store. Pine è gratis da oggi, 6 maggio 2021, e lo sarà per i prossimi sette giorni: conviene però aggiungerlo alla vostra libreria subito, prima di dimenticarvene.

Pine viene descritto come un "gioco di simulazione di azione e avventura open world". Dovremo esplorare il mondo di Albamare controllando Hue, un giovane intelligente che dovrà esplorare, commerciare e combattere. In Pine gli eventi avanzano anche senza che il giocatore intervenga: gli animali, inoltre, sono intelligenti e dovremo decidere se allearci o meno con certe specie, oppure magari combatterla fino a cacciarla dal proprio habitat.

Pine: il gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 6 maggio 2021

Ecco inoltre i requisiti minimi di Pine:



Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Processore: Quad Core 3.2 Ghz o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 o equivalente

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Infine, ecco i requisiti consigliati: