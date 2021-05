Resident Evil Village: salvataggi cross-gen da PS4 a PS5 confermati

Tramite una segnalazione di MP1ST abbiamo modo di scoprire che Resident Evil Village, il più recente capitolo della serie horror di Capcom, supporta i salvataggi cross-gen da PS4 a PS5. Questo significa che se iniziate a giocare sulla console di vecchia generazione di Sony, potrete poi portare i vostri progressi su PS5 senza problemi.

Per poter spostare i vostri dati di salvataggio da PS4 a PS5, in ogni caso, dovete avere istallato il gioco su PlayStation 4, in quanto lo spostamento dei dati deve avvenire tramite il menù interno del gioco. Dovete infatti raggiungere le Opzioni del gioco nel menù principale e selezionare la voce "Carica dati salvati".

Una volta che siete su PS5, dovete avviare Resident Evil Village e, sempre nel menù opzioni, selezionare la voce "Scarica dati salvati". Se quindi avete intenzione di vendere PS4 prima di passare a PS5, ricordate di fare questo trasferimento fintanto che avete la console a disposizione e il gioco installato.

Molti titoli supportano i salvataggi cross-gen tra PS4 e PS5, ma non tutti: un esempio è Judgment e Yakuza Like a Dragon. Per fortuna, nel caso di Resident Evil Village, questo è possibile.

I giocatori Xbox non devono invece preoccuparsi. Le piattaforme Microsoft supportano lo Smart Delivery ed è possibile caricare nel cloud i dati di salvataggio direttamente dalla console oppure scaricarli e spostarli a mano sulla nuova console, anche nel caso nel quale abbiate già cancellato il gioco (dati di gioco e dati di salvataggio sono gestiti separatamente, su tutte le console).

Andando oltre la gestione dei dati di salvataggio, vi confermiamo che Resident Evil Village ci ha convinto: ecco la nostra recensione.