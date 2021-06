AMD FidelityFX Super Resolution disponibile su PC, Xbox Series X|S e One in preview

AMD FidelityFX Super Resolution è disponibile in versione preview nei kit di sviluppo per PC, Xbox Series X|S e, a sorpresa, Xbox One: lo ha annunciato Jason Ronald su Twitter.

Come avrete probabilmente letto nel nostro speciale AMD FidelityFX Super Resolution vs NVIDIA DLSS: cosa sono e quali sono le differenze, parliamo di una tecnologia davvero interessante, che consente di ottenere un output nitido a 4K pur partendo da una risoluzione reale molto più bassa.

La versione preview consentirà agli sviluppatori di cominciare a prendere confidenza con FidelityFX Super Resolution e le sue potenzialità in vista di un impiego effettivo, che a questo punto immaginiamo non sia distante nel tempo.

È davvero interessante il fatto che anche Xbox One sia in grado di supportare questa tecnologia: per l'ex ammiraglia di casa Microsoft poter contare sulla Super Resolution significa spostare in avanti l'eventuale pensionamento e offrire performance superiori a quelle viste finora.