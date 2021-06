Crimesight annunciato da Konami, una specie di avventura investigativa

Crimesight è stato annunciato a sorpresa da Konami e si tratta di un gioco molto particolare, una sorta di avventura investigativa definita "mystery simulation game", in arrivo su PC attraverso Steam.

C'è anche una beta a numero chiuso prevista nel prossimo periodo, a cui si può partecipare rispondendo all'account Twitter ufficiale di Crimesight o entrando a far parte del canale Discord dedicato. Di fatto, sembra che si tratti di un gioco di difficile inquadramento, perché la struttura è piuttosto originale.

Ambientato a Londra nel 2075, Crimesight mette in scena un mondo in cui il crimine è stato ridotto del 90% grazie all'uso della "Foresight AI", un'intelligenza artificiale in grado di prevedere le azioni criminali basandosi su informazioni trovate in rete.

Tuttavia, sembra che questo sviluppo delle intelligenze artificiali porti a un altro rischio, mettendo in scena una vera e propria battaglia tra due AI: Sherlock da una parte, ovvero il sistema di indagine più avanzato presente in quel momento, e Moriarty dall'altra, un'intelligenza artificiale deviata e intenzionata a perpetrare crimini che non possono essere previsti.

Crimesight mette in scena una sfida in cui dobbiamo risolvere un crimine scoprendo il colpevole, con una lotta tra le due AI e varie situazioni che accadono all'interno di un gruppo di persone che si ritrovano isolate da una tormenta, una sorta di vera e propria crime story classica ma rivisitata in chiave molto moderna, a quanto pare.

Non c'è ancora una data di uscita per Crimesight, che è stato annunciato al momento solo per PC con un primo trailer di presentazione.