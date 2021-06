Dark Souls: Nightfall, trailer con data di uscita per questo seguito fanmade

Dark Souls: Nightfall è un progetto estremamente interessante. Partendo dal capolavoro di From Software alcuni fan hanno deciso di creare un vero e proprio seguito in grado, se tutto andrà bene, di espandere l'universo di Miyazaki verso direzioni non previste dai creatori originali. Attraverso un nuovo trailer il team ha annunciato la data di uscita del gioco: il 21 dicembre 2021, esattamente un anno prima di Elden Ring.

Con Dark Souls: Nightfall il team di sviluppo punta a portare avanti la lore e lo stile dell'opera di From Software, così da dare ai tanti fan qualcosa di nuovo per giocare e mettersi alla prova dopo tanti anni di pausa. From Software, infatti, prima con Sekiro, poi con Elden Ring, sembra aver abbandonato la serie, in modo da evolvere i souls in nuovi modi e verso nuove direzioni.

Per questo motivo dei fan si sono messi a sviluppare il loro seguito, con nuovi nemici, nuove meccaniche di gioco e una nuova storia. Il lavoro del team di sviluppo vuole provare a non far sentire la mancanza del team originale, riprendendone lo stile ed espandendolo in nuove mappe e presentando nuove sfide da affrontare con nuove armi.

Uscendo a fine dicembre, oltretutto, Dark Souls: Nightfall sarà un ottima palestra in vista di Elden Ring, il nuovo gioco ufficiale di From Software, che promette di rivoluzionare la formula creata dallo studio giapponese ormai diversi anni fa e di creare un'esperienza più libera, ampia e avvincente.