Guerrilla Games sta lavorando a un gioco segreto oltre a Horizon Forbidden West in sviluppo dal 2018

Osservando il profilo LinkedIn di Simon Larouche, game director presso Guerrilla Games, scopriamo che il veterano è tornato in Olanda per lavorando a un gioco segreto. Questo potrebbe voler dire che il team di sviluppo ha altro in cantiere oltre a Horizon Forbidden West e che potrebbe oltretutto annunciarlo presto, dato che è in sviluppo dal 2018.

Simon Larouche è un professionista con tanti anni di lavoro e soprattutto tanti successi alle spalle. Aveva già lavorato in Guerrilla dal 2006 al 2009 su Killzone 2 e nella sua carriera ha lavorato anche presso Ubisoft a Far Cry: Instinct, Watch Dogs 2, Splinter Cell: Blacklist e Tom Clancy's Rainbow 6: Patriots.

Dopo una breve parentesi presso Eidos Montreal su Marvel's Guardians of the Galaxy, Simon Larouche è tornato dai Guerrilla per lavorare su di un "Gioco non annunciato - TBA" nel ruolo di Game Director. La descrizione del gioco è "Un gioco segreto è segreto", ma sappiamo che dovrebbe essere in lavorazione dal 2018. Questo potrebbe voler dire che lavori su questo progetto potrebbero essere quasi terminati e lo studio potrebbe annunciare un secondo gioco oltre a Horizon Forbidden West.

Le esperienze lavorative di Simon Larouche

Vedendo il curriculum dello studio e del director si potrebbe pensare ad un nuovo Killzone per PS5 e PS4, o perlomeno un gioco con una forte componente online, dato la specializzazione presa da Simon Larouche negli ultimi anni. Uno sparatutto in prima persona di questo genere è poi un genere che da molto tempo manca nel portfolio di Sony e un nuovo Killzone potrebbe quindi arrivare al momento giusto.

Cosa ne pensate?