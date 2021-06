Marvel’s Guardians of the Galaxy aveva una modalità multiplayer, ma è stata cancellata

Secondo Simon Larouche, l'ex Online Gameplay Director di Marvel's Guardians of the Galaxy, il gioco di Eidos dedicato ai Guardiani della Galassia aveva anche una modalità multiplayer. Modalità che è stata cancellata in seguito per dare spazio ad un'avventura per giocatore singolo.

Dalla nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy, oltre che da tutte le informazioni ufficiali del gioco emerge che il gioco dedicato ai Guardiani della Galassia è un gioco votato al single player. Ma evidentemente non è sempre stato così. Anzi.

Secondo il curriculum di Simon Larouche, veterano che ora sta lavorando presso Guerrilla Games ad un gioco segreto, nel 2017 Eidos Montreal stava pensando ad una modalità multiplayer per Marvel's Guardians of the Galaxy. Tanto da averlo assunto come Online Gameplay Director. La modalità deve essere stata quasi immediatamente cancellata, tanto che dopo un anno Larouche ha lasciato la posizione per tornare in Olanda.

È interessante, però, scoprire che i piani iniziali dello studio erano molto diversi da quanto appare evidente adesso. Il tracollo di Anthem prima e Marvel's Avengers dopo, infatti, potrebbe aver convinto lo studio a cambiare i piani in corsa ed abbandonare meccaniche e modelli economici che si stavano rivelando meno sicuri del previsto, virando su di una classica avventura in single player.