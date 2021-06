Assembla che ti Passa #304

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware per PC da gioco e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Suggerimenti sono graditi e correzioni ben accette, mentre il consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

L'inizio del periodo meno movimentato dell'anno per quanto riguarda l'hardware PC, ha coinciso con un paio di scossoni lato software, a partire dal debutto, nei nuovi driver Radeon, della tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution o, per gli amici, FSR. Arma importante contro il DLSS, la tecnica di upscaling ci ha dato anche conferma dei suoi limiti, vincolati alla sua natura tradizionale, ma ci ha sorpreso nel rapporto tra qualità dell'immagine e guadagno prestazionale, sufficiente per spingere Godfall alla massima qualità in 4K su una Radeon RX 5700 XT.

AMD FidelityFX Super Resolution garantisce un buon rapporto tra qualità dell'immagine e guadagno prestazionale, soprattutto con modalità Qualità Ultra e 4K

Ed è importante notare come, selezionando la qualità massima di FRS, il colpo d'occhio risulti ottimo, almeno su un monitor da scrivania. Ingrandendo le immagini o abbassando la risoluzione in 1080p diventa visibile una sfocatura generalizzata, ma il risultato è buono e premia il lavoro di AMD che mescolando tecniche lineari e non lineare ha tirato fuori un upscaler spaziale di alta qualità. Certo, come spiegato nel dettaglio in questo approfondimento, non è sofisticato come l'NVIDIA DLSS, ma ha il vantaggio di funzionare su un gran numero di GPU, incluse quelle delle console di nuova generazione, quelle della concorrenza e quelle mobile, laddove l'aumento prestazionale ha un'utilità ancora maggiore e la dimensione degli schermi rende ancora meno visibile il compromesso. Risulta quindi un'utile opzione in più in attesa che tecniche più avanzate diventino l'inevitabile standard per tutti.

D'altronde le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, DLSS incluso, hanno la particolarità di non avere, o quasi, limiti di evoluzione, come risulta evidente dal passaggio tra il DLSS 1.0, inferiore per resa a FidelityFX Super Resolution, e il DLSS 2.0, nelle migliori implementazioni, come nel caso di Control, capace addirittura di aumentare la qualità visiva pur generando, nell'upscaling da un rendering nativo di 1080p a un'immagine di output in risoluzione 4K, 6 degli 8 milioni di pixel mostrati a schermo. Certo, è più complessa da implementare, visto che ha bisogno di una fase di training, e non garantisce lo stesso risultato su tutti i motori, ma promette tanto e utilizza hardware dedicato utile anche per altre potenziali evoluzioni del videogioco.

Il machine learning viene utilizzato da NVIDIA anche per ricreare meccanismi e mondi realistici a partire da video e immagini della nostra realtà. Inoltre si parla di utilizzo delle reti antagoniste nella costruzione di storie e nella gestione dei personaggi non giocanti che si stanno già evolvendo e nel prossimo futuro faranno probabilmente un salto in avanti fino ad ora inimmaginabile. Per questo siamo sicuri che tutto questo faccia parte anche del futuro di AMD e non solo. Gran parte del mondo dello sviluppo è concentrata su questo tipo di tecnologie, già in grado di regalarci strumenti come Canvas, disponibile in beta gratuita e capace di trasformare poche confuse pennellate in paesaggi realistici.

Il DLSS di NVIDIA è più complesso da implementare, ma con alcuni titoli garantisce un upscaling quasi impeccabile

Tra l'altro cloud e intelligenza artificiale saranno senza dubbio d'aiuto nel caso dell'altra grande frontiera che i colossi del settore tecnologico stanno esplorando a suon di investimenti milionari. Parliamo degli ecosistemi in realtà virtuale che stanno prendendo forma nelle fucine di aziende giganti come Facebook, chiaramente intenzionata a creare il social network virtuale del futuro, ma anche di società orientate al gaming come Epic Games, convinta che la realtà virtuale sia già vicina a cambiare il mondo e reduce da una raccolta fondi grazie alla quale, facendo anche leva sul successo travolgente ottenuto con Fortnite, ha raccolto un miliardo di dollari per costruire il suo universo virtuale basato sull'Unreal Engine. Della potenziale struttura del meta-verso Epic non sappiamo nulla, ma dopo aver bazzicato quello di Oculus per qualche mese, possiamo immaginarci il salto tecnico per lounge, sale cinematografiche e altri ambienti virtuali già esistenti e ormai frequentati da parecchi utenti. Il tutto accompagnato da supporto integrato per DLSS e ray tracing.

L'altra novità software del momento riguarda Windows 11 che abbiamo rapidamente provato grazie a una beta che sarà disponibile per i Microsoft Insider dal 28 giugno. La versione è ancora largamente in completa, ma si aggiorna già e include già parte delle novità, a partire da quelle estetiche che comprendono un balzo in avanti in termini di fruibilità, sia in ottica desktop che mobile, tra nuovi menù, nuova gestione delle finestre affiancate e un'estetica più coerente e piacevole. Tra le novità annunciate troviamo poi una nuova tastiera virtuale, una dettatura più evoluta con punteggiatura automatica applicata dall'intelligenza artificiale e compatibilità con le applicazioni Android che ridefinisce il ruolo di Windows, già installato su 1.3 miliardi di sistemi, espandendone ulteriormente in confini. Ma la prospettiva a cui guardiamo come giocatori è un'altra.

Dietro le quinte del nuovo sistema operativo, solo a 64-bit, troveremo altre sorprese che comprenderanno la sfera gaming, su Windows 10 gestita in modo piuttosto confusionario. Ed è un qualcosa che Microsoft non si può permettere puntando su un Game Pass che ha già attirato una valanga di utenti, costretti però, su PC, a fare i conti con problemi di aggiornamento dei giochi, titoli che non funzionano a dovere in multiplayer e due applicazioni sostanzialmente identiche che convivono inutilmente creando confusione. Inoltre in negozio interno a queste non funziona bene, costringendo talvolta a usare quello esterno che tra l'altro ha un accesso differente.

Windows 11: nuovi menù, nuova grafica, maggiore fruibilità e prospettive di un salto importante in gaming

Utilizzare la piattaforma e godere della valanga di giochi che mette a disposizione a un ottimo prezzo, sia chiaro, è possibile, ma talvolta risulta troppo complicato per un servizio che punta ad attirare un gran numero di utenti e di software house per creare un enorme ecosistema completo di cloud gaming e di supporto incrociato per una valanga di dispositivi. Parliamo quindi di un Netflix del videogioco che rappresenta la punta di lancia della Microsoft di Phil Spencer e che deve essere curato anche su Windows visti i numeri ormai costantemente in crescita del gaming PC.

Per questo nutriamo grandi aspettative per una nuova suite software che porterà con se una maggiore integrazione con le console Xbox, anche dal punto di vista delle tecnologie usate. Anche su PC sarà infatti possibile sfruttare la tecnologia DirectStorage, pensata per sfruttare la velocità delle SSD e la potenza delle GPU per aumentare vertiginosamente la velocità di decompressione dei dati, diminuire il traffico di dati nel sistema e ridurre così all'osso i caricamenti, tanto da avere effetti diretti anche sulle esperienza di gioco tra streaming delle texture, mondi aperti senza caricamenti e via dicendo.