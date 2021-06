Secret Neighbor, la recensione

La medesima formula viene applicata a questa esperienza multiplayer asincrona, che dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One approda anche sui dispositivi iOS con una versione free-to-play che tuttavia pone parecchi limiti a una progressione effettuata unicamente in-game, spingendoci piuttosto a sottoscrivere un abbonamento mensile da 2,99€ al fine di poter selezionare tutti i nove personaggi disponibili anziché attendere di racimolare le (tante!) monete necessarie per sbloccarli.

La recensione di Secret Neighbor ci riporta nell'inquietante immaginario creato dal team di sviluppo russo Dynamic Pixels. Per quanto rappresentato con uno stile cartoonesco, non si può infatti dire che il contesto in cui si svolgono le partite di Hello Neighbor fosse spensierato, visto che ruota attorno a un vicino di casa che si rivela essere un pazzo criminale e a un ragazzino che cerca di smascherarlo.

Per fortuna i controller Bluetooth vengono supportati dal gioco e migliorano l'esperienza in maniera sostanziale, consentendoci di esplorare l'ambientazione (che cambia casualmente di volta in volta) molto più velocemente, interagire con i vari oggetti mentre siamo alla ricerca di chiavi e tessere di sicurezza, nonché reagire prontamente di fronte a situazioni di pericolo.

Durante la partita cinque utenti controlleranno dunque i ragazzini (Impacchettatore, Cuor di Leone, Investigatore, Inventore, Capo o Scout: tutti nomi che rimandano alle relative abilità peculiari), mentre uno sarà il Vicino nelle sue tre possibili incarnazioni. C'è di più: attraverso un chiaro riferimento al blockbuster Among Us , il giocatore che veste i panni del cattivo potrà mimetizzarsi e nascondersi tra le fila delle sue potenziali vittime, per poi rivelarsi all'improvviso e catturarle.

Come detto, l'idea di partenza di Secret Neighbor è fondamentalmente la stessa di Hello Neighbor , nel senso che nella modalità di gioco principale il nostro obiettivo sarà quello di arrivare a smascherare il vicino di casa dopo aver guadagnato l'accesso al suo scantinato. Cambiano tuttavia le meccaniche, declinate stavolta in ambito multiplayer con una impostazione asincrona, cinque contro uno.

Struttura e realizzazione tecnica

Secret Neighbor, il grosso del gameplay richiede l'apertura di cassetti e armadietti alla ricerca di chiavi e tessere.

Secret Neighbor consente di cimentarsi con una partita rapida, personalizzata o con la modalità rissa, una variazione sul tema in cui i partecipanti si affrontano a colpi di fionda in una sorta di deathmatch. Come detto, lo scenario cambia casualmente ogni volta che lo visitiamo, al fine di modificare la posizione dei vari oggetti e presentare dunque un'esperienza sempre diversa, imprevedibile.

La godibilità dei match dipende molto dalla capacità di coordinare le azioni con quelle dei propri compagni, tramite chat vocale o gesti, perché affrontare la situazione in solitaria quando si gioca nei panni di uno dei ragazzini difficilmente porterà a risultati apprezzabili. Talvolta vengono fuori belle sequenze, ma in generale Secret Neighbor non ha tantissimo da dare e le interazioni vengono gestite in maniera abbastanza macchinosa.

Un problema legato anche alle incertezze del frame rate, persino su iPhone 12 Pro (che oltretutto si scalda parecchio nel far girare il gioco), e a una resa dell'interfaccia davvero problematica su smartphone, con scritte minuscole e poco leggibili a partire dalla schermata principale. Quando poi ci si sposta su iPad Pro, la risoluzione grafica appare inspiegabilmente più bassa, con scalettature e artefatti molto evidenti.

Come già accaduto con Dead by Daylight, insomma, sembra che anche in questo caso gli sviluppatori non siano riusciti ad adattare efficacemente l'esperienza di Secret Neighbor al contesto mobile, finendo per mettere in secondo piano i pur non numerosi aspetti positivi di questa interpretazione multiplayer asincrona.