Sony vuole comprare Arc System Works, lo studio di Guilty Gear, per il leaker di Ghost of Tsushima

Secondo il leaker, le contrattazioni sarebbero a buon punto, anzi, sarebbero essere ad uno stadio piuttosto avanzato . L'ufficializzazione potrebbe quindi arrivare già nelle prossime settimane. Sempre Dealer sottolinea come si tratterebbe di un'acquisizione di valore da parte dello studio, soprattutto in relazione all'altro grande acquisto da parte di Sony, ovvero il torneo EVO, il più celebre torneo di picchiaduro al mondo .

Secondo Dealer, divenuto famoso per essere stato il leaker che ha anticipato l'esistenza dell'espansione di Ghost of Tsushima, Sony starebbe trattando l' acquisizione di Arc System Works . Si tratta dello studio di Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ e BlazBlue.

"Ho già anticipato l'arrivo dell'espansione Ghost Of Tsushima e i dettagli sono arrivati poco dopo. Oggi vi parlo delle acquisizioni di Sony Studio... Pensate ad Arc System Works. Pensate a Guilty Gear. Sembra che Sony sia in trattative con questo team, in fase avanzata. Studio di qualità."

Questo è quello che si legge nel tweet. Ovviamente si tratta solo di voci, ma qualora fossero confermate, vi piacerebbe come nuova acquisizione da parte dei PlayStation Studios?