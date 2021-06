Unreal Engine 5: i nuovi video mostrano sensazionali ambientazioni create con Nanite e Lumen

Su Youtube Melhem Sfeir sta pubblicando con cadenza regolare tutta una serie di video grazie ai quali è possibile ammirare tutte le potenzialità delle tecnologie regine dell'Unreal Engine 5, ovvero Nanite e Lumen. Grazie a questi strumenti Sfeir è riuscito a ricreare sensazionali ambientazioni che girano senza grossi problemi con raytracing a 60FPS su di una RTX 3070.

Lo scenario del video in testa alla notizia è un bellissimo picco innevato, spazzato dal vento. Nel filmato è possibile vedere i dettagli della neve, i riflessi della luce, le texture delle pietre. In alcuni frangenti è quasi impossibile distinguere questo filmato in computer grafica a un documentario girato con delle videocamere di qualità. Per migliorare la sensazione di immersione, l'autore ha creato anche un audio binaurale, grazie al quale è possibile ascoltare il vento tutto intorno allo spettatore.

Un video di qualche settimana fa ricreava una foresta che sembra essere uscita direttamente da Crysis. La resa è forse meno impressionante rispetto all'ambiente montano, ma nel frattempo potrebbero essere migliorati gli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori, oltre che è sicuramente superiore la confidenza di Melhem Sfeir con l'UE5. Una cosa che si nota anche dal frame rate, fermo a 40-50FPS in questo secondo video.

Entrambi gli esempio, però, sono eccezionali e fanno solo immaginare a cosa sarà possibile realizzare nelle mani di team di professionisti impegnati con PS5 e Xbox Series X|S.