Monster Hunter Stories 2: video analisi tecnica della demo per Nintendo Switch

Su YouTube il canale di FPSY ha pubblicato una video analisi tecnica preliminare della demo per Nintendo Switch di Monster Hunter Stories 2. In questo modo è possibile cominciare a farsi un'idea di come abbiano lavorato gli ingegneri di Capcom e di quello che ci possiamo aspettare dalla versione definitiva del gioco.

Questo perché, se è vero che si tratta di una versione non finale del gioco, il tempo a disposizione da parte degli sviluppatori non è moltissimo e in queste settimane sarà possibile solo perfezionare il motore di gioco.

Il giudizio preliminare, che emerge anche nella nostra prova di Monster Hunter Stories 2 è di un comparto artistico molto convincente e assolutamente di impatto. Nintendo Switch, però, fa un po' fatica a gestire tutto in maniera fluida.

In modalità docked, Monster Hunter Stories 2 gira a 1600x900 dinamici che scendono saltuariamente a 1536x864 con un frame rate di 30 FPS non bloccati. In modalità portatile la risoluzione scende a 1280x720. Durante le scene di intermezzo il frame rate scende a 20FPs.

FPSY pensa che Capcom potrebbe bloccare il frame rate a 30FPS per migliorare la sensazione di fluidità del gioco, che con un frame rate sbloccato è molto poco costante. Il giudizio è comunque positivo. Monster Hunter Stories 2 uscirà il 9 luglio 2021 su PC e Nintendo Switch.