Windows 11, la prova del nuovo sistema operativo di Microsoft: dalle novità all'esperienza d'uso

Abbiamo infatti dato un'occhiata a quello che dovrebbe essere un aggiornamento così importante da meritare un cambio di nomenclatura, nonostante la promessa della casa di Redmond, ormai risalente a qualche anno fa, in cui si parlava di un Windows 10 destinato a essere aggiornato per anni e anni a venire. Ma alla prova dei fatti, questo Windows 11 è davvero un successore del longevo 10 o una semplice patch più corposa del solito?

Windows 11 è in arrivo, lo sappiamo dall'annuncio della presentazione di Microsoft fissata per il 24 giugno e anche dalla versione acerba del sistema operativo, comparsa in rete da qualche giorno. Ed è da questa versione che provengono le prime informazioni e le prime prove sul campo spuntate in questi giorni, compresa quella che trovate raccontata in questo articolo.

I primi passi

Uno dei nuovi sfondi

Di Windows 11 sentiamo parlare in realtà già da diverso tempo, in occasione dei primi leak, comparsi in rete l'anno scorso. Poi nulla fino all'arrivo di questa versione "trafugata" che abbiamo installato rapidamente e senza alcun tipo di impedimento, tolti i familiari primi passi che ci hanno richiesto di effettuare il login e rispondere alle classiche domande relative a lingua, tastiera e assistente vocale.

A questo punto abbiamo finalmente messo mano alla nuova versione del sistema operativo Microsoft, incontrando però qualche problema vista l'impossibilità di caricare divere applicazioni base come Paint. Ma dopo un paio di prove, lo strumento di aggiornamento del sistema operativo ha finalmente scovato un paio di update che hanno portato la build Sun Valley caricata sul nostro setup ad essere quasi del tutto efficiente, tanto da averci permesso di installare gli ultimi driver NVIDIA GeForce e di lanciare un paio di giochi. Ma torneremo a parlare di videogiochi in futuro, magari quando sarà possibile accedere al software Xbox.

Per il momento, infatti, Xbox App non ha voluto funzionare e non siamo riusciti quindi a verificare le promesse di un cambiamento nel software dedicato all'ecosistema Xbox, tra i punti deboli di Windows 10. Ma è una delle novità che ci aspettiamo di vedere nella release finale, probabilmente ancora molto distante e destinata a evolversi, così come contiamo di trovare un'integrazione di caratteristiche importanti come DirectX Storage, potenzialmente capace di rivoluzionare l'utilizzo degli SSD nel gaming, e qualche altra novità lato gaming, in questi anni tornato preponderante su PC.

Il nuovo, vecchio File Explorer

Al momento però, quello che ci troviamo davanti è un upgrade di Windows 10 ed è basato sul lavoro fatto con l'update Windows 10X. Anche per questo non ci siamo stupiti nel trovarci di fronte a un sistema operativo già pienamente funzionante e decisamente reattivo, anche su un notebook che abbiamo sfruttato per l'occasione approfittando di un processore potente. Ma d'altronde Windows 11 poggia senza dubbio gran parte del suo peso sulla vecchia versione, tanto da aver conservato anche qualche zavorra.

Il fatto che ci sia ancora il prompt di MS-DOS è una cosa decisamente positiva, ma lo è meno la presenza di una gestione avanzata del sistema operativo che continua a poggiarsi sui menù dei vecchi Windows, incluso un device manager ormai d'epoca. Nessun cambiamento, inoltre, per il File Manager, identico a quello dell'attuale versione di Windows sia nell'estetica che nelle opzioni disponibili, incluse quelle per la visibilità dei file e della personalizzazione.

Ma le novità, fortunatamente, non mancano. Ce n'è una che possiamo considerare addirittura strutturale; ci sono nuovi sfondi; c'è un cambiamento rilevante per la modalità snap; c'è una maggior attenzione al lato mobile e ci sono nuove icone a sottolineare un'evoluzione del software nel segno della filosofia del design fluido di Microsoft che in questo caso strizza l'occhio anche ai sistemi Apple e ad alcune release di Linux. Inoltre il fatto che si tratti di un update, nel nostro caso in versione Windows 11 Home Edition, ci conferma l'assenza di cambiamenti anche dal punto di vista delle diverse edizioni ed è possibile che questa nuova versione possa addirittura essere del tutto gratuita così da spingere al cambiamento anche chi è ancora fermo alle versioni 7 e 8 di Windows.