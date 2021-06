Aliens: Fireteam, data di uscita rivelata dalla catena Best Buy?

La data di uscita di Aliens: Fireteam, lo sparatutto sviluppato da Cold Iron Studios e basato sulla celebre saga cinematografica, potrebbe essere stata rivelata dalla catena americana Best Buy, che riporta il gioco in arrivo il 24 agosto al prezzo di 39,99 dollari.

Annunciato lo scorso marzo, Aliens: Fireteam propone un'esperienza cooperativa per tre partecipanti ambientata appunto nell'universo di Aliens, mettendoci nei panni di tre marine spaziali alle prese con orde di pericolosi xenomorfi.

A proposito di xenomorfi, il leak di Best Buy rivela anche la copertina del gioco, che vede proprio al centro una di queste inquietanti creature, probabilmente una regina, su di uno sfondo rosso fuoco.

Non è tutto: stando alle informazioni riportate dal retailer, Aliens: Fireteam offrirà un upgrade gratuito per i giocatori che hanno acquistato la versione PS4 e vogliono passare alla versione PS5, e diamo per scontato che su Xbox accada la stessa cosa grazie allo Smart Delivery.